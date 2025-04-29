Опубликована программа XVI Международного форума «Экология»

XVI Международный форум «Экология», который откроется в Москве в День эколога (5 июня) и Всемирный день защиты окружающей среды, соберет свыше 1200 экспертов, представителей органов власти, бизнеса, науки и общественности.
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