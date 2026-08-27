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Пермь увидит эксклюзив: симфоническая панк-сказка «Король и Шут» пройдет под открытым небом

В Перми готовится необычное музыкальное событие: в рамках «Ночи города», финального концерта ежегодного фестиваля «Город встреч», на площади перед «Театром-Театром» впервые в России покажут симфоническую панк‑сказку «Король и Шут».

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