Пермь увидит эксклюзив: симфоническая панк-сказка «Король и Шут» пройдет под открытым небом

В Перми готовится необычное музыкальное событие: в рамках «Ночи города», финального концерта ежегодного фестиваля «Город встреч», на площади перед «Театром-Театром» впервые в России покажут симфоническую панк‑сказку «Король и Шут».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии