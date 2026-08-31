В Рязанском округе на трассе М-5 столкнулись две «Лады»

В ДТП на трассе М-5 «Урал» погибла пассажирка «Лады Калины».31 августа около 13:15 на 213-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Рязанском муниципальном округе произошло лобовое столкновение двух автомобилей - «Лада Калина» и «Лада Гранта».
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