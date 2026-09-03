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Аргументы и Факты

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Юрист Георгиева объяснила, может ли цена зависеть от способа оплаты

Юрист Георгиева объяснила, может ли цена зависеть от способа оплаты

Стоимость товара или услуги не должна меняться в зависимости от того, платит человек наличными или банковской картой, рассказала RT юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

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