В Миллерово прошел открытый кубок по каратэ

В турнире приняли участие 12 спортивных клубов Ростовской области более 200 участников в возрасте от 6-15 лет, из городов: Шахты , Каменск Шахтинский, Красный Сулин, Ростов-на-Дону, Сальск, Миллерово, Белая Калитва и команда из ЛНР города Краснодон.
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