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Дмитрий Шнякин: «Про зумеров. Ходил на «Терминатор-2», ниже сидели девушки, одна достает телефон и рубится в карточную онлайн-игру! #######, как СДВГ страшно работает у новых поколений!»

Комментатор « Матч ТВ » Дмитрий Шнякин рассказал о походе в кинотеатр на фильм «Терминатор-2». «Про зумеров и СДВГшников.

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