«Зенит» обновил логотип в честь недели борьбы с кибербуллингом

Петербургский «Зенит» в своем официальном Telegram-канале объявил о смене эмблемы. © ФК «Зенит» Ближайшую неделю вместо двух золотых звезд в честь десяти побед в национальном чемпионате будут изображены два белых сердца, выразив таким образом солидарность с борьбой против агрессии в интернете.