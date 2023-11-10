«Зенит» обновил логотип в честь недели борьбы с кибербуллингом

Петербургский «Зенит» в своем официальном Telegram-канале объявил о смене эмблемы. © ФК «Зенит» Ближайшую неделю вместо двух золотых звезд в честь десяти побед в национальном чемпионате будут изображены два белых сердца, выразив таким образом солидарность с борьбой против агрессии в интернете.
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