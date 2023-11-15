«Європейська правда»: Киев каждый день теряет по 160 тыс. евро из-за Польши

Украинские логистические компании ежедневно теряют более 160 тысяч евро. Причиной стала транспортная блокада на границе с Польшей, пишет «Європейська правда» со ссылкой на директора департамента международных автоперевозок группы логистических компаний ZAMMLER Александра Кирилюка.