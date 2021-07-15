Происшествия

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В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по сообщению СМИ по факту неправомерных действий мужчины в отношении несовершеннолетнего

Следственными органами СК России по Новосибирской области по сообщениям средств массовой информации о противоправных действиях мужчины в отношении 10-летнего мальчика, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.

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