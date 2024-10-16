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Семья погибших в Охотском море не винит в их смерти выжившего Пичугина

Семья погибших в Охотском море не винит в их смерти выжившего Пичугина

Семья Пичугиных не винит в гибели родственников Михаила, который смог выжить, пишет Mash.По данным источника, мать погибшего подростка Наталья и её брат Сергей неоднократно обращались в МЧС и прокуратуру с просьбой продолжать поиски.

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