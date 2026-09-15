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Крупный инвестор сделал ставку на Bitcoin перед голосованием по CLARITY Act

Крупный инвестор сделал ставку на Bitcoin перед голосованием по CLARITY Act

Неизвестный криптовалютный инвестор приобрел крупную партию Bitcoin накануне важного голосования в Сенате США по законопроекту CLARITY Act.

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