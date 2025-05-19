«Зенит» в одном очке от «Краснодара» перед последним туром, интрига в Серии А после ничьих «Наполи» и «Интера», победа Ферстаппена, 19-й титул Алькараса, хет-трик Вагнера и другие новости

1. «Зенит» обыграл «Ростов» благодаря удару Соболева через себя в 29-м туре Мир РПЛ – 1:0. Гол Осипенко на 95-й отменили из-за офсайда.
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