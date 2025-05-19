«Зенит» в одном очке от «Краснодара» перед последним туром, интрига в Серии А после ничьих «Наполи» и «Интера», победа Ферстаппена, 19-й титул Алькараса, хет-трик Вагнера и другие новости

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Не только о футболе

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Комментарии
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Лена Мисько
ага, слетала в Питер дочь уговорила ) ну мы решили с фанаткой, что сбросимся хулиганчикам на штраф ...
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2 д.
сергей озеров
В доле значит.👍
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1 д.
Лена Мисько
пишут что на миллион мы вчера накричали значит по тысячи сбросимся
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1 д.
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