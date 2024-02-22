Нуланд пригрозила ужесточением антироссийских санкций Запада

Global Look Press/CNP/AdMedia Против России будут введены "сотни и сотни" новых санкций, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
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