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Нуланд пригрозила ужесточением антироссийских санкций Запада

Нуланд пригрозила ужесточением антироссийских санкций Запада

Global Look Press/CNP/AdMedia Против России будут введены "сотни и сотни" новых санкций, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

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