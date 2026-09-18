Кто отравил вакцины для животных в России? Появилась версия о "третьих лицах"

Кто отравил вакцины для животных в России? Появилась версия о возможных "третьих лицах". По мнению ветврача Михаила Шелякова, такой вариант нельзя отметать: "Потому что случай, действительно, вопиющий, не имеющий никаких аналогов в истории".
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