Турецкий политик предупредил об угрозе мировой войны из-за притязаний Киева на Крым

Попытка Украины вернуть себе Крым может стать началом третьей мировой войны. Об этом заявил председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель в беседе с «РИА Новости» в воскресенье, 25 февраля.