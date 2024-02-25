Турецкий политик предупредил об угрозе мировой войны из-за притязаний Киева на Крым

Попытка Украины вернуть себе Крым может стать началом третьей мировой войны. Об этом заявил председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель в беседе с «РИА Новости» в воскресенье, 25 февраля.
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