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Урманов о женском составе на командный турнир Пекина-2022: «Всех девочек тренирует Тутберидзе. Пусть она и решает»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов оценил состав сборной России на командный турнир Пекина-2022.

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