В США умер «ослик из Шрека»

+ A — Скончался ослик, ставший прототипом для персонажа мультфильма «Шрек» В калифорнийском городе Пало-Альто в возрасте 30 лет ушел из жизни ослик по кличке Перри, ставший известным как прообраз одного из главных персонажей серии мультфильмов «Шрек».