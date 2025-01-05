В США умер «ослик из Шрека»

+ A — Скончался ослик, ставший прототипом для персонажа мультфильма «Шрек» В калифорнийском городе Пало-Альто в возрасте 30 лет ушел из жизни ослик по кличке Перри, ставший известным как прообраз одного из главных персонажей серии мультфильмов «Шрек».
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