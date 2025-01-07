Выхода нет: Евросоюз закупил у России рекордные объемы газа

МОСКВА, 7 января, ФедералПресс. Европейские страны продолжают активно закупать рекордные объемы сверхохлажденного топлива у России, несмотря на настойчивые призывы ограничить поставки российского газа, сообщает агентство Bloomberg.
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