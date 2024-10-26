Подорожание связи в России – тарифы и планы могут вырасти на 10–15% Евгения КомароваВ 2025 году большинство российских операторов связи намерено повысить стоимость своих услуг, включая мобильную связь, домашний интернет, платное телевидение и телефонию.
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