Поступают сообщения об освобождении н.п. Новоукраинка на Кураховском направлении в ДНР Российские войска взяли под свой контроль населенный пункт Новоукраинка на Кураховском направлении в ДНР.
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Поступают сообщения об освобождении н.п. Новоукраинка на Кураховском направлении в ДНР Российские войска взяли под свой контроль населенный пункт Новоукраинка на Кураховском направлении в ДНР.
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