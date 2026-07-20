Почему искусственный интеллект не должен стать субъектом права

Развитие ИИ поставило перед цивилистикой принципиальные вопросы: может ли алгоритм быть автором, кто должен отвечать за его ошибки, требуется ли создание нового правового статуса искусственного интеллекта? Представляется, что основной вопрос находится глубже.
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