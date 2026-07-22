«Астон Вилла» арендует Гарначо у «Челси» с обязательным выкупом при определенных условиях. Клубы договорились

Алехандро Гарначо перейдет в « Астон Виллу ». Клуб из Бирмингема договорился с « Челси » о подписании 22-летнего вингера на правах аренды с опцией выкупа, которая может стать обязательством при определенных условиях, сообщает Фабрицио Романо.