Холли Берри обвинила экс-мужа в том, что он настроил их сына против неё, и потребовала восстановления опеки над ребёнком

Холли Берри, которой ранее запретили видеться с 12-летним сыном Масео из-за обвинений экс-мужа, актёра Оливье Мартинеса, в жестоком обращении с ребёнком, обвинила его в том, что он настроил сына против неё, и потребовала восстановления опеки над ним.