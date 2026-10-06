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Холли Берри обвинила экс-мужа в том, что он настроил их сына против неё, и потребовала восстановления опеки над ребёнком

Холли Берри обвинила экс-мужа в том, что он настроил их сына против неё, и потребовала восстановления опеки над ребёнком

Холли Берри, которой ранее запретили видеться с 12-летним сыном Масео из-за обвинений экс-мужа, актёра Оливье Мартинеса, в жестоком обращении с ребёнком, обвинила его в том, что он настроил сына против неё, и потребовала восстановления опеки над ним.

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