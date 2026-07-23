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Царьград

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Под Белгородом мальчик накрыл собой трёхлетнего брата при детонации дрона ВСУ

Под Белгородом мальчик накрыл собой трёхлетнего брата при детонации дрона ВСУ

Закрыл брата от дрона: в Белгородской области дети проявили героизм при атаках.В Белгородской области несовершеннолетние проявили героизм и спасли жизни близких и земляков во время вражеских обстрелов и атак беспилотников.

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