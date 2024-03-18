Вагоны поезда сошли с рельсов в Амурской области — на пути выехал автомобиль

По данным Telegram-канала Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, двадцать вагонов сошли с рельсов на Забайкальской железной дороге из-за столкновения с легковым автомобилем, что привело к приостановке движения поездов .
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