EleutherAI выпускает огромный набор данных для обучения ИИ, состоящий из лицензированного и открытого текста

EleutherAI, организация, занимающаяся исследованиями в области искусственного интеллекта, выпустила, по ее утверждению, одну из крупнейших коллекций лицензионных и открытых текстов для обучения моделей искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии