Жители Старого города в Симферополе пожаловались на состояние дорог и отсутствие уличного освещения

Жительница симферопольского микрорайона Старый город в соцсетях обратилась к администрации с просьбой обратить внимание на состояние проезжей части и освещения на улицах имени Досычева и Петровская балка.
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