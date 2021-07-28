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Переговоры по бою Альварес – Плант сорвались. Канело может подраться с Биволом (ESPN)

Переговоры по организации боя за абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе между Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) и Калебом Плантом (21-0, 12 КO) сорвались из-за разногласий по контракту, сообщают источники ESPN.

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