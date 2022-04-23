Александр Тихонов: «Майгуров и Нуждов не способны вернуть славную историю российского биатлона. У этих кандидатов совесть потеряна напрочь»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов скептически высказался об участии Виктора Майгурова и Алексея Нуждова в выборах президента СБР.

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