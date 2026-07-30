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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гюнтер Штайнер о шансах Расселла на титул: «5 процентов. Все гораздо печальнее, чем у Норриса в 2025-м»

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер высказался о том, способен ли пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стать чемпионом «Формулы-1» в этом году.

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