В России призыв в 2024 году будет проходить по новым правилам , — эксперт Ирэн ОрлонскаяПрезидент России Владимир Путин выдал указ о проведении осеннего призыва 2024 года с применением электронного реестра, разрабатываемого Министерством цифрового развития.