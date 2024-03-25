Сотни нижегородцев сдали кровь для для пострадавших в теракте в «Крокусе»

После теракта в «Крокус сити холл» нижегородцы не смогли остаться в стороне. В субботу и самого утра в воскресенье перед мобильным комплексом заготовки крови на территории Нижегородского областного центра крови им.
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