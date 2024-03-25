Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

195 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Тимошевский
    Мальчика-несмысленыша в берцы,камуфляж и в армию,как добровольца.Или в госпиталь судна из под лежачих выносить и пере...Найден водитель B...
  • Sergiy Che
    А вот это разумно - зачем к примеру просто запрещать продавать популярные в массах дедективы Акунина?? Пусть покупают...В России предложи...
  • Виктор Александров
    Ало, гараж! Кто такие «волонтёры»? Кто такой «онлайн-акции»? Нагло влезший к нам «онлайн», Оксфордский словарь опреде...Волонтеры Победы ...

Сотни нижегородцев сдали кровь для для пострадавших в теракте в «Крокусе»

После теракта в «Крокус сити холл» нижегородцы не смогли остаться в стороне. В субботу и самого утра в воскресенье перед мобильным комплексом заготовки крови на территории Нижегородского областного центра крови им.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх