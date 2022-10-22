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Шварцман прокомментировал дебют в Формуле-1

Шварцман прокомментировал дебют в Формуле-1

Российский пилот Роберт Шварцман высказался о выступлении в первой свободной практике Гран-при США. Пилот Академии «Феррари» Роберт Шварцман поделился впечатлениями от выступления в составе «Скудерии» в первой свободной практике Гран-при США.

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