Петровский район Донецка вновь подвергся ракетному удару со стороны ВСУ

Ministry of Defense of Ukraine CC BY-SA 2.0 Военнослужащие Вооруженных сил Украины в очередной раз накрыли ракетным огнем Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ministry of Defense of Ukraine CC BY-SA 2.0 Военнослужащие Вооруженных сил Украины в очередной раз накрыли ракетным огнем Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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