В Европе продают уникальный самосвал на базе УАЗ Профи

Самосвал на базе УАЗ Профи выставлен на продажу в чешском Градец-Кралове. Эта необычная машина, выпущенная в 2022 году, представляет собой редкий пример сочетания российской надежности и европейской адаптации.
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