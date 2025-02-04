В Кремле ответили на вопрос о составе участников переговоров по Украине

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Обсуждать возможный состав участников переговоров по Украине преждевременно, Владимир Зеленский пока не отменил запрет на переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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