Павел Прилучный опубликовал фотографии с наследниками из отпуска

Павел Прилучный показал снимки с детьми с отдыха Актер Павел Прилучный вместе с супругой Зепюр Брутян, их сыном Микаэлем и детьми от первого брака звезды «Мажора», Мией и Тимофеем, отправились на отдых в Дубай.
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