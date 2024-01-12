Внучку Яны Поплавской назвали не обычным именем

Актриса Яна Поплавская недавно стала бабушкой. Мы узнали имя новорожденной внучки Яны Поплавской. Евгения, невестка Яны Поплавской, поделилась в социальных сетях, какое имя они с мужем, Климом Поплавским, выбрали для своей дочери.