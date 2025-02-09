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Калужские новости

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В жутком ДТП с квадроциклом под Калугой пострадал человек

В жутком ДТП с квадроциклом под Калугой пострадал человек

В городе Кременки Жуковского района Калужской области в серьезное ДТП попал водитель квадроцикла.Накануне вечером, 8 февраля, в городе Кременки Жуковского района Калужской области в серьезное ДТП попал водитель квадроцикла.

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