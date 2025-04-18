Китайский блогер сравнил приморское село с прошлым веком в Поднебесной

Китайский блогер сравнил село Камень-Рыболов в Приморье с Китаем в 80-е и 90-е гг., а автобус, который осуществляет рейс из Мишаня до административного центра Ханкайского района – с капризной девицей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «Мишань на связи».