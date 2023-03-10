Марину Федункив заметили в кафе, продающую салаты и пельмени

Марина ФедункивНедавно посетителей одного из столичных заведений ждало крайне неожиданное событие. Гости кафе, расположенного в центре Москвы, были крайне удивлены, когда увидели Марину Федункив, продающую пельмени, салаты и другие советские блюда.