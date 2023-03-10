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Марину Федункив заметили в кафе, продающую салаты и пельмени

Марину Федункив заметили в кафе, продающую салаты и пельмени

Марина ФедункивНедавно посетителей одного из столичных заведений ждало крайне неожиданное событие. Гости кафе, расположенного в центре Москвы, были крайне удивлены,  когда увидели Марину Федункив, продающую пельмени, салаты и другие советские блюда.

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