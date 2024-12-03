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В Брюсселе высказались о сроках приема Украины в НАТО

В Брюсселе высказались о сроках приема Украины в НАТО

Киев не получит новых обещаний о сроках приема Украины в НАТО на последней в 2024 году двухдневной встрече министров иностранных дел Североатлантического альянса, пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

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