В Брюсселе высказались о сроках приема Украины в НАТО

Киев не получит новых обещаний о сроках приема Украины в НАТО на последней в 2024 году двухдневной встрече министров иностранных дел Североатлантического альянса, пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
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