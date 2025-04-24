Всё-таки яйцо или курица: ученые поставили точку в вечном споре

Палеонтологи дали ответ на вопрос, что появилось раньше: яйцо или курица.Первые яйца с твердой скорлупой появились около 195 миллионов лет назад, их откладывали динозавры, напоминает палеонтолог Эллен Мазер.
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