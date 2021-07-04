Самый простой рецепт чрезвычайно пушистых и хрустящих пончиков

Такие хрустящие снаружи и мягкие внутри — просто невероятно вкусно! Этот простейший рецепт пончиков настолько элементарен, но в то же время удачен, что справится даже тот, кто раньше никогда не готовил пончики.
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