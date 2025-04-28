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Минобороны: артиллеристы ВДВ ударили по скоплению ВСУ в районе Часова Яра

Минобороны: артиллеристы ВДВ ударили по скоплению ВСУ в районе Часова Яра

Артиллеристы-десантники Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ ударили по скоплению пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР).

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