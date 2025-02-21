Цивилева: 60% ветеранов СВО остаются служить в периметре Минобороны

Больше половины ветеранов СВО, получивших ранение или инвалидность, принимают решение остаться служить в периметре Минобороны, заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной.
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