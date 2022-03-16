Юрий Каминский: «Неприятно дома проигрывать, но тут не было цели выиграть любой ценой»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону прокомментировал выступление россиян в мегамасс-старте на открытом чемпионате России.

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