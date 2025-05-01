❕ На майские праздники Крым стал самым популярным направлением для туризма 1 мая на Крымском мосту со стороны Краснодарского края было зафиксировано рекордное количество машин.
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❕ На майские праздники Крым стал самым популярным направлением для туризма 1 мая на Крымском мосту со стороны Краснодарского края было зафиксировано рекордное количество машин.