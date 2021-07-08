Происшествия

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День семьи, любви и верности: история создания крепкой семьи Абужаровых из МВД по Чувашской Республике

Продолжаем серию публикаций в рамках онлайн-флешмоба #Ромашковоесчастье. 8 июля отмечается Всероссийский праздник День семьи, любви и верности.

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