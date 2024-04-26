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Школьная библиотека как информационный и воспитательный ресурс качественного образования.

Школьная библиотека как информационный и воспитательный ресурс качественного образования.

В государственном учреждении образовании ´Туголицкая средняя школа Бобруйского района´ 19 апреля 2024 прошло учебно-методическое объединение библиотекарей учреждений образования Бобруйского района по теме: ´Школьная библиотека как информационный и воспитательный ресурс качественного образования´.

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